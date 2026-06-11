В ЦБ назвали незначительным рост наличных в обороте

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Прирост наличных денежных средств в России с начала 2026 года обошел значения аналогичных периодов 2024 и 2025 годов, однако ситуация не беспрецедентна. Об этом "Ведомостям" рассказал зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин.

"Доля наличных в денежной массе выросла незначительно – год назад показатель M0 (наличные в обращении. – Прим. ред.) в составе M2 (денежная масса в национальном определении. – Прим. ред.) составлял около 14%, а сейчас – около 14,4%", – отметил он.

Как подчеркнул Заботкин, нынешнюю динамику можно сопоставить со значениями в начале 2023 года. При этом показатели сохраняются на уровне ниже конца 2024 года, из-за чего о переломе текущего тренда не может быть и речи, указал зампреда регулятора.

По данным Банка России на 1 июня 2026 года, объем наличных в обращении составил 19,4 триллиона рублей. За май этот показатель вырос на 381,2 миллиарда рублей (+2%). В апреле темпы роста были на уровне 3,3%.

В годовом выражении рост объема наличных находился на отметке в 17,5%, что стало максимальным значением с 1 октября 2023 года.

Ранее в ЦБ сообщили, что россияне по итогам 2025 года накопили наличными 17,1 триллиона рублей. Данный показатель стал рекордным. При этом за год объем наличных сбережений в рублевом эквиваленте увеличился на 4,6%. В 2024-м темпы роста достигали не более 0,1%.

