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00:57

Общество

Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости лихорадкой Западного Нила в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России снизилась в 1,4 раза в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Снижение заболеваемости связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями в начале сезона для передачи возбудителя инфекции – затяжным весенним похолоданием, а также с проведением профилактических мероприятий, направленных на уменьшение численности кровососущих комаров – основных переносчиков вируса.

С начала эпидемического сезона в России регистрируются единичные случаи лихорадки Западного Нила, преимущественно на эндемичных территориях, отметили в Роспотребнадзоре. Среди них есть завозные случаи из стран, неблагополучных по этой инфекции: Таиланда, Мали и Центральноафриканской Республики.

В ведомстве добавили, что в текущем году в России не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с лихорадкой Западного Нила.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам России провести прививочную кампанию против гриппа осенью 2026 года с охватом до 60% населения. Для иммунизации групп риска рекомендуется использовать четырехвалентные инактивированные вакцины.

Эксперты полагают, что в ближайшем эпидсезоне в Россию также могут прийти гонконгский и свиной грипп. Состав вакцин был полностью обновлен – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала заменить все три штамма.

Гонконгский и свиной грипп могут прийти в Россию осенью

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