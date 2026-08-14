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14 августа, 12:33

Происшествия

В Карелии осудили педофила за растление 12-летней девочки

Фото: vk.com/sledcomkarelia

Суд в Карелии вынес приговор 48-летнему мужчине за растление 12-летней девочки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по республике.

Установлено, что преступления происходили летом и осенью 2024 года в одном из районов региона. Злоумышленник совершал в отношении несовершеннолетней развратные действия и действия сексуального характера.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве мужчину обвинили в 40 эпизодах распространения детской порнографии. По данным следствия, он приобрел и хранил на своем телефоне порнографические материалы, в том числе с участием детей. Кроме того, он распространял это в переписках по интернету.

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