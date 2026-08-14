Москвичи назвали "Смородину-мяту" самым освежающим лимонадом на ярмарках

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В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования за самый освежающий лимонад, который этим летом подают в кафе на московских ярмарках. В нем приняли участие более 138 тысяч человек, сообщила пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

Победил напиток "Смородина-мята" – за него проголосовали 38% участников. Лимонад с ягодными нотами и мятой сейчас можно попробовать в трех ярмарочных кафе: на Авиационной улице, улице Свободы и Ярославском шоссе.

Второе место занял лимонад "Маракуйя и малина", набравший 24% голосов. На третьей строчке оказался "Клюква-апельсин" – его выбрали 20% участников. Четвертым стал "Огуречный лайм" с 10% голосов, а замкнул пятерку лидеров напиток "Северное сияние" с чаем анчан и сиропом личи, он получил 8%.

Ранее на портале "Активный гражданин" провели опрос о лучших местах для купания в рамках проекта "Лето в Москве". Участникам предложили выбрать любимые типы водоемов и бассейнов, а также проголосовать за конкретные площадки в парках и городских зонах, которые они планируют посетить этим летом.