"Активные граждане" выберут фильмы для акции "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Новое голосование началось в проекте "Активный гражданин". Оно посвящено ежегодной городской акции "Ночь кино", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году показы будут приурочены к 130-летию Фаины Раневской, 100-летию Евгения Леонова и Евгения Евстигнеева, а также 90-летию Леонида Куравлева. Участникам голосования предлагается выбрать по одной картине с участием каждого из актеров или предложить свои варианты.

Среди фильмов с Раневской предложены "Подкидыш", "Золушка" и "Весна". В список картин с Леоновым вошли "Джентльмены удачи", "Полосатый рейс" и "Обыкновенное чудо".

Также в голосовании представлены работы с участием Евстигнеева. В этот перечень включили "Собачье сердце", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" и "Берегись автомобиля". Среди фильмов, в которых играл Куравлев, представлены "Ты – мне, я – тебе", "Афоня" и "Живет такой парень".

Победившие фильмы покажут в "Москино Космос", "Москино Тула", "Москино Сатурн" и "Москино Спутник".

В голосовании могут поучаствовать пользователи с полной и стандартной учетной записью на портале mos.ru. Они получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно применить для получения товаров и услуг организаций – партнеров программы, пополнения карты "Тройка" и направить на благотворительность.

Ранее сообщалось, что с 24 по 30 августа в столице в третий раз пройдет Московская международная неделя кино. Она охватит десятки площадок по всему городу: кинопарк и кинозавод "Москино", кинотеатры одноименной сети и "Художественный", а также популярные пространства, по которым будет курсировать мобильный кинотеатр.

