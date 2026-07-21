Дамба Белгородского водохранилища повреждена при атаке ВСУ

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Белгородской области"

Оборудование дамбы Белгородского водохранилища получило повреждения при атаке ВСУ в прошедшие выходные. Об этом сообщается в канале МАХ регионального оперштаба.

В заявлении уточняется, что из-за случившегося произошел сброс воды.

"Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы – главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается", – подчеркнул министр природопользования области Роман Татаринцев.

По его словам, в настоящее время специалисты принимают все необходимые меры для стабилизации обстановки.

Оперштаб добавил, что обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, однако работа на дамбе продолжается, а восстановление возможно после полноценного ремонта.

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 153 раза. В результате погибли 9 человек, еще 77 местных жителей получили ранения.

В понедельник, 20 июля, в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли 8 человек, включая несовершеннолетнего. Также установлена личность погибшего 19-го числа мужчины.

