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21 июля, 17:48

Политика

Дональд Трамп выступит с памятной речью на прощании с сенатором Линдси Грэмом

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky (Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

На прощании с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с памятной речью выступит президент США Дональд Трамп. Панихида пройдет 28 июля в Капитолии и Вашингтонском кафедральном соборе, сообщила сестра покойного политика Дарлин Грэм Нордон.

Траурные мероприятия начнутся с церемонии прибытия останков сенатора в Капитолий. После этого тело доставят в кафедральный собор, где в 14:00 по местному времени (21:00 по московскому) начнется заупокойная служба. Панихида пройдет по приглашениям. 29 июля прощальные мероприятия состоятся в Южной Каролине.

О смерти 71-летнего сенатора-республиканца, причиной которой стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания, стало известно 12 июля. Незадолго до смерти политик подчеркивал, что его главной целью является принятие законопроекта о введении пошлин на импорт российских энергоносителей, автором которого он являлся.

Позже губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил его сестру временно исполняющей обязанности сенатора США, чтобы она завершила начатое братом дело. Кандидатуру поддержали Трамп, лидер сенатского большинства Джон Тьюн и сенатор от штата Тим Скотт.

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