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23 июля, 08:30

Происшествия

Человек погиб при падении дерева на палатку на Урале

Фото: МАХ/SHOT

В Свердловской области при падении дерева на палатку с людьми погибла женщина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел на туристической стоянке "Омутной камень" на берегу реки Чусовая в муниципальном образовании Нижний Тагил. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о падении дерева на палатку туристов.

"Пострадавших обнаружено двое – одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой СМП в Демидовскую городскую больницу", – рассказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что туристическая группа не регистрировалась в ведомстве.

Как сообщил сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на руководителя проекта "Большая уральская тропа" Вячеслава Пестрикова, из-за урагана лагерь оказался разрушен. Он добавил, что погода "нынче просто дичает", что превращает туризм на Среднем Урале испытанием.

Ранее штормовой ветер сорвал кровлю частных домов в поселке Никольское Наро-Фоминского городского округа Подмосковья. Никто не пострадал. Также из-за непогоды в Наро-Фоминске и нескольких деревнях оказались оборваны провода.

Дерево упало в Можайском районе Москвы из-за сильного ветра

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