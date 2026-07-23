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23 июля, 18:14

Транспорт

Более 9 миллионов нештатных ситуаций зафиксировано на МКАД за полгода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 9 миллионов нештатных ситуаций выявили умные камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на МКАД за шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Больше всего нештатных ситуаций – на МКАД, где движение наиболее интенсивное. Круглосуточная работа системы видеоаналитики позволяет оперативно реагировать на происшествия и сохранять жизни людей", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего за этот период система видеоаналитики зафиксировала на ключевых магистралях и в тоннелях столицы свыше 14 миллионов инцидентов. Камеры распознают 15 типов нештатных ситуаций в режиме реального времени.

Самыми распространенными случаями стали выход пешеходов на проезжую часть – более 5 миллионов раз, в том числе во время осмотра ДТП. Около 1,7 миллиона раз водители ехали по сплошной линии разметки, более 361 тысячи раз – в запрещенном направлении. Также система зафиксировала свыше 150 тысяч случаев проведения дорожных работ.

После фиксации инцидента информация мгновенно поступает в Ситуационный центр ЦОДД. При необходимости специалисты направляют на место экипаж Дорожного патруля, аварийные или экстренные службы. Это позволяет предотвращать вторичные ДТП, снижать риск серьезных аварий и быстрее восстанавливать движение.

Ранее стало известно, что число ДТП с участием мотоциклистов в столице сократилось на 10% за 5 месяцев 2026 года. Такого результата удалось добиться за счет комплексного подхода ЦОДД и сотрудничества с Госавтоинспекцией. Всего за первые 5 месяцев года в Москве произошло 207 аварий с мотоциклистами, в которых 235 человек пострадали, а 8 – погибли.

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