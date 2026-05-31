В России могут дополнить перечень обстоятельств для упрощенного оформления ДТП

В российском правительстве прорабатывают возможность расширения списка ситуаций, при которых автомобилисты смогут оформлять ДТП без пострадавших в упрощенном порядке, не вызывая на место сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно тексту, профильным ведомствам поручено подготовить предложения по дополнению действующего перечня обстоятельств для упрощенного оформления аварий, в том числе без участия уполномоченных сотрудников Госавтоинспекции.

Ответственными за реализацию задачи назначены МВД, Банк России, Минфин и Минэкономразвития при участии профессионального объединения страховщиков. Исполнить поручение планируется к 2027 году – по итогам работы в правительство будет представлен соответствующий доклад.

Ранее правительство РФ поручило проработать вопрос о создании и внедрении методики, позволяющей вести централизованный учет сведений о пробеге транспортных средств. Там отметили, что необходимость разработки такого механизма продиктована задачей корректного исчисления относительных показателей аварийности на дорогах страны.