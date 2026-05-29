В России проработают вопрос о ведении учета пробега автомобилей

Правительство РФ поручило проработать вопрос о создании и внедрении методики, позволяющей вести централизованный учет сведений о пробеге транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ кабинета министров.

Необходимость разработки такого механизма продиктована задачей корректного исчисления относительных показателей аварийности на дорогах страны. Предполагается, что наличие объективных данных о реальном километраже, пройденном автомобилями, позволит точнее оценивать риски и уровень безопасности дорожного движения в привязке к интенсивности эксплуатации транспорта.

Ответственными за реализацию проекта назначены три ведомства: Министерство транспорта, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) и Министерство экономического развития. Им предстоит совместно проработать методологическую базу и практические аспекты внедрения системы учета.

Срок исполнения поручения определен до 2030 года. Ожидается, что по итогам проведенной работы перечисленные министерства и служба представят в правительство развернутый доклад, содержащий описание созданной методики и результаты ее применения.

Ранее кабинет министров утвердил план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложения по запуску единого статистического учета всех транспортных средств, выезжающих на дороги. Предполагается, что это позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков и, как следствие, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей.