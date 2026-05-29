Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Транспорт

В России проработают вопрос о ведении учета пробега автомобилей

Фото: depositphotos/blnt07

Правительство РФ поручило проработать вопрос о создании и внедрении методики, позволяющей вести централизованный учет сведений о пробеге транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ кабинета министров.

Необходимость разработки такого механизма продиктована задачей корректного исчисления относительных показателей аварийности на дорогах страны. Предполагается, что наличие объективных данных о реальном километраже, пройденном автомобилями, позволит точнее оценивать риски и уровень безопасности дорожного движения в привязке к интенсивности эксплуатации транспорта.

Ответственными за реализацию проекта назначены три ведомства: Министерство транспорта, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) и Министерство экономического развития. Им предстоит совместно проработать методологическую базу и практические аспекты внедрения системы учета.

Срок исполнения поручения определен до 2030 года. Ожидается, что по итогам проведенной работы перечисленные министерства и служба представят в правительство развернутый доклад, содержащий описание созданной методики и результаты ее применения.

Ранее кабинет министров утвердил план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложения по запуску единого статистического учета всех транспортных средств, выезжающих на дороги. Предполагается, что это позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков и, как следствие, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей.

Читайте также


транспорт

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика