Пострадавшим при ЧС дали право на дополнительный выходной и пятидневный отпуск

Правительство России утвердило новые меры социальной поддержки для сотрудников, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного или техногенного характера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Постановление, подготовленное министерством, скорректирует Трудовой кодекс РФ. Поправки вступят в силу 1 сентября.

Согласно документу, жители, чьи дома оказались в зоне ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального уровней и которые столкнулись с ухудшением условий жизни или утратой имущества первой необходимости, получат дополнительные выходные дни.

"Работникам будет предоставляться дополнительный оплачиваемый выходной и (или) отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы при ЧС природного и техногенного характера", – говорится в сообщении.

Для получения этих льгот нужно будет подать заявление работодателю. Уточняется, что оплачиваемый выходной должен быть предоставлен в течение 10 календарных дней после подачи прощения, а неоплачиваемый отпуск – в течение 20.

Ранее в России в тестовом режиме начали автоматически производить денежные выплаты пострадавшим при ЧС через "Госуслуги". Для выбора способа получения средств гражданам отправляется предзаполненное заявление через личный кабинет на портале.

