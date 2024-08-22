Кабмин РФ расширил параметры выплат в случае утраты или повреждения жилья из-за ЧС

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Российское правительство скорректировало параметры предоставления выплат гражданам в случае утраты или повреждения жилья из-за чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том числе ЧС природного, техногенного характера, террористические акты, передает пресс-служба кабмина.

Граждане могут получить выплату от государства за уничтоженное или поврежденное жилье, даже если имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания.

"При этом такая доля не должна превышать 18 квадратных метров на каждого члена семьи", – добавили там.

Также кабмин увеличил размер компенсации за капремонт поврежденного жилья с 7 до 9 тысяч за квадратный метр.

Ранее правительство решило направить 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области. Единовременная выплата в рамках режима ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей, а с учетом материальной помощи достигнет 25 тысяч. По последним данным, из региона уже выехали около 13 тысяч детей из 14 проживавших в приграничных районах.

Бои с украинскими войсками продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской области и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении, по данным на 21 августа, составили 4 430 солдат и 65 танков.

