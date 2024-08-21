ВСУ потеряли более 4 400 военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боев в Курской области потеряли 4 400 военных, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, 5 установок ЗРК и 9 пусковых установок РСЗО, сообщает Минобороны РФ.

Так, за сутки украинцы потеряли здесь до 300 военных и 26 единиц бронетехники, включая 6 танков, 3 бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также 2 автомобиля, 4 артиллерийских орудия и 2 пусковые установки РСЗО.

Также российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 22, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Курской области: Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, а также действует режим контртеррористической операции.

Для защиты от украинских войск в РФ создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск".

