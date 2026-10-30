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30 октября, 13:29

Спорт

CAS счел доводы IIHF о небезопасности участия россиян в турнирах недостаточными

Фото: 123RF.com/razihusin

Спортивный арбитражный суд (CAS) счел доводы Международной федерации хоккея (IIHF) о рисках безопасности при проведении соревнований с участием российских спортсменов недостаточно обоснованными для сохранения их отстранения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Арбитражная коллегия в лице председателя Джулио Палермо, а также судей Исмаила Селима и Марка Ховелла единогласно постановила, что у IIHF нет достаточных аргументов. При этом отстранять спортсменов от турниров можно только при обоснованных рисках. Таким образом, апелляция Федерации хоккея России (ФХР) была удовлетворена, и россияне смогут участвовать в соревнованиях.

В июле IIHF продлила отстранение россиян от соревнований на 2027 год. Там пояснили, что это решение связано с сохраняющимися проблемами с безопасностью и неподкупностью в спорте.

После этого ФХР подала апелляцию в CAS. Как отметили в организации, IIHF проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета.

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