Приемная МАДИ не будет работать 4 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День народного единства, 4 ноября, приемная Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на Большой Почтовой улице, доме 7, строении 1, будет закрыта. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля можно будет в пунктах инспекции на специальных стоянках "Московского паркинга".

Круглосуточно водителей будут принимать по адресам проезд Энтузиастов, владение 3, улица Вагоноремонтная, владение 4а, а также поселение Сосенское, квартал № 7 напротив владения 1, строения 1.

Еще один пункт на проезде Дубовой Рощи, владении 7а, будет работать с 10:00 до 22:00.

Узнать, на какую стоянку переместили автомобиль, можно по телефону контакт-центра "Московский транспорт" 3210 или в приложении "Парковки России".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице 4 ноября уличные парковки будут бесплатными. Без оплаты можно будет оставить автомобиль на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по действующим расценкам.

