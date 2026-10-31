MS NOW: США могут возобновить удары по Ирану 4 ноября

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США могут возобновить удары по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. Американская администрация предупредила ряд государств Персидского залива о возможной новой операции, сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Вашингтон призвал региональные страны подготовиться к "короткому интенсивному раунду ударов".

При этом союзники США в Персидском заливе пытаются предотвратить эскалацию конфликта. Они опасаются, что Иран ответит на атаки. Как сообщил неназванный региональный чиновник, некоторые государства могут выступить против использования американскими военными баз на своей территории для нанесения ударов.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность новой военной операции против Ирана после промежуточных выборов в конгресс. Отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий, он заявил: "все возможно".