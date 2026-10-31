Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:34

Политика
Главная / Новости /

MS NOW: США могут возобновить удары по Ирану 4 ноября

США предупредили страны Персидского залива о новых ударах по Ирану – СМИ

Фото: depositphotos/lkpro

США могут возобновить удары по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. Американская администрация предупредила ряд государств Персидского залива о возможной новой операции, сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Вашингтон призвал региональные страны подготовиться к "короткому интенсивному раунду ударов".

При этом союзники США в Персидском заливе пытаются предотвратить эскалацию конфликта. Они опасаются, что Иран ответит на атаки. Как сообщил неназванный региональный чиновник, некоторые государства могут выступить против использования американскими военными баз на своей территории для нанесения ударов.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность новой военной операции против Ирана после промежуточных выборов в конгресс. Отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий, он заявил: "все возможно".

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика