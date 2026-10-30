Лавров заявил, что позиция РФ перед переговорами в Абу-Даби не поменялась

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Позиция России перед переговорами в Абу-Даби не поменялась. Дата возможной встречи будет объявлена, когда она будет подтверждена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что понимания, с чем приедет украинская делегация в Абу-Даби, нет, но действия президента Украины Владимира Зеленского не способствуют урегулированию.

"Зеленский каждый день бравирует тем, что получает все больше и больше дальнобойных ракет, что собирается атаковать Российскую Федерацию, включая Сибирь и так далее и тому подобное", – цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, европейцы пытаются "втиснуться" в украинское урегулирование, и вопрос в том, что они могут внести в качестве добавленной стоимости.

"Ясно, что они хотят любой ценой не оставлять эти переговоры только на откуп России и США, которые планируют трехстороннюю встречу в Абу-Даби с участием украинских экспертов", – добавил глава ведомства.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию конфликта в трехстороннем формате. Среди ключевых тем он назвал гарантии безопасности для России и Украины после достижения окончательных мирных договоренностей.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия в ближайшее время определит состав делегации для переговоров. По его словам, основные участники намечены, однако окончательный список пока не утвержден.

