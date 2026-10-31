Всех пациентов с оспой обезьян выписали из больницы Петербурга

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Всех пациентов с подтвержденной оспой обезьян выписали из клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили представители медицинского учреждения.

В больнице подтвердили, что на данный момент там больше не осталось пациентов с таким диагнозом.

Пятерых человек с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Петербурге 16 октября. Об этом тогда сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

19 октября в больнице имени Боткина уточнили, что у всех пятерых пациентов диагноз подтвердился. Их состояние оценивалось как легкое и средней степени тяжести.