16 октября, 23:02 (обновлено 16.10.2026 23:07)Общество
Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Петербурге
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пятерых человек госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Специалисты также устанавливают круг лиц, контактировавших с госпитализированными, чтобы оценить риск дальнейшего распространения инфекции.
Подтвержденных данных о наличии оспы обезьян у госпитализированных пока нет.
Ранее пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, были госпитализированы в Московской области. Пациенты были помещены под наблюдение, у них произвели забор анализов.