Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Петербурге

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пятерых человек госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты также устанавливают круг лиц, контактировавших с госпитализированными, чтобы оценить риск дальнейшего распространения инфекции.

Подтвержденных данных о наличии оспы обезьян у госпитализированных пока нет.

Ранее пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, были госпитализированы в Московской области. Пациенты были помещены под наблюдение, у них произвели забор анализов.