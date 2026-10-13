В России зафиксировали сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями

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Сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями наблюдается в России, преимущественно болеют взрослые. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами. По результатам вирусологического мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди которых лидируют риновирусы и вирусы парагриппа.

При этом постепенно увеличивается доля вирусов гриппа. Среди них преобладает A(H1N1), уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в России за 41-ю неделю года зарегистрировали более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Среди выявляемых респираторных вирусов чаще всего встречаются риновирусы (51,6%). Еще 16,3% составляет парагрипп, доля вирусов гриппа достигает 1,8%.

Роспотребнадзор рекомендует по возможности не посещать места массового скопления людей, сократить контакты при недомогании, регулярно проветривать помещения и соблюдать гигиену рук. При первых признаках заболевания следует оставаться дома и обратиться за медпомощью.

