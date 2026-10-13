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13 октября, 08:47

Общество

В России выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России за 41-ю неделю года зарегистрировали свыше 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, которая отметила небольшое снижение показателя по сравнению с предыдущей неделей.

Среди выявляемых респираторных вирусов чаще всего встречаются риновирусы – на них приходится 51,6% случаев. Еще 16,3% составляет парагрипп. Доля вирусов гриппа достигает 1,8%, в стране циркулируют в том числе свиной грипп, а также вирусы типов B и C.

В связи с сезонным распространением инфекций Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики. Ведомство рекомендует по возможности не посещать места массового скопления людей, сократить контакты при недомогании, регулярно проветривать помещения и соблюдать гигиену рук. При первых признаках заболевания следует оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о питании для быстрого восстановления при ОРВИ. Прежде всего нужны продукты с высоким содержанием белка, ведь именно он является одним из ключевых строительных материалов. Поэтому ставку следует делать на творог, яйца, сыр, грудку индейки и курицы.

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