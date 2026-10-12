Врач Разаренова объяснила, при какой погоде необходимо надевать шапку

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Носить шапку нужно при минусовых температурах, а также в любую погоду при ощущении зябкости. Об этом Москве 24 рассказала терапевт Александра Разаренова.

По ее словам, при неблагоприятных климатических условиях головной убор помогает организму уменьшить потерю тепла, поэтому ниже риск замерзнуть и простудиться.





Александра Разаренова терапевт Самые же опасные последствия ожидают тех, у кого уже была невралгия троичного нерва. Заболевание хроническое, и любое воздействие потока холодного воздуха на область головы может спровоцировать приступ интенсивной боли. Таким людям шапка с приходом холодного сезона просто необходима.

Также нельзя забывать, что длительные прогулки в холодное время года без шапки вызывают переохлаждение волосяных фолликулов, а это сказывается на состоянии волос. При этом в отопительный сезон дополнительное негативное влияние на них оказывает сухой воздух в помещениях.

"Важно учитывать, что слишком тесный головной убор тоже может способствовать повреждению шевелюры, потому что будет создавать постоянное трение и сильно натягивать волосы. Так что необходимо выбирать шапку, которая сидит достаточно свободно и не сдавливает голову", – подчеркнула врач.

По мнению терапевта, невозможно назвать универсальную цифру на термометре, при которой всем обязательно нужно надевать зимний головной убор.





Александра Разаренова терапевт Дело в том, что существует индивидуальная чувствительность к холоду. В целом люди с меньшим процентом жировой ткани обычно замерзают быстрее, чем те, у кого этот показатель выше. К тому же многое зависит от возраста. Молодежь часто имеет более активный теплообмен, поэтому им на улице комфортнее, нежели людям старшей возрастной группы.

Разаренова предупредила, что даже плюсовая температура в ветреную и влажную погоду может приводить к быстрому переохлаждению, поэтому в такие периоды следует особенно тепло одеваться.

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