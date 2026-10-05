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05 октября, 13:23

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Онищенко: симптомы нового штамма гриппа остаются классическими

Онищенко рассказал о симптомах новых штаммов гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Первые признаки нового штамма гриппа, к которому у россиян нет иммунитета, остаются классическими. Среди основных симптомов – высокая температура и потеря аппетита, рассказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с "Абзацем".

"Первые симптомы – температура, головная боль, насморк, токсикация, ломота, отсутствие аппетита. <...> Особенность гриппа состоит в том, что он успел за сезон резко изменить свой генетический код", – пояснил специалист.

Эпидемиолог добавил, что плановое обновление состава прививок происходит каждый год. В этом году в вакцину включили сразу три новых штамма, что является редким случаем – обычно меняют один или два. Речь идет о штаммах H3N2 и H1N1, но грипп меняет генетический дрейф, чтобы обойти иммунитет.

По данным экспертов, в России ожидаются две волны гриппа. Первая придет в конце ноября, а вторая может накрыть страну в феврале – марте 2027 года. Однако российская вакцина адаптирована под штаммы инфекции – в текущем году вакцинация окажется особенно полезной.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве остается стабильной

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