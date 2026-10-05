В Минздраве предупредили о новых штаммах вируса гриппа в России

Фото: depositphotos/Subbotina

В текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин). Об этом сообщил директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает РИА Новости.

Причиной стали новые штаммы вируса, к которым у россиян нет иммунитета. По словам Лиознова, это обосновывает необходимость вакцинироваться. Прежде всего специалист посоветовал прививаться наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями.

В свою очередь, в Москве начали работу два мобильных пункта вакцинации от гриппа. Первый пункт находится на улице Косыгина рядом со входом на станцию канатной дороги, а второй расположен в центральной части "Зарядья".

Теперь в городе действуют 20 мобильных пунктов вакцинации, 18 из них находятся рядом со станциями метро, МЦК и МЦД в разных районах, включая Зеленоград и ТиНАО. Все они работают ежедневно, предварительная запись не требуется.

Перед прививкой врач проводит осмотр и проверяет наличие противопоказаний. Вся процедура занимает 10–15 минут. С собой достаточно взять паспорт, а при наличии – полис обязательного медицинского страхования. Бесплатно вакцинироваться от гриппа можно также во всех московских поликлиниках, для этого нужно записаться в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

