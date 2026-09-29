Роспотребнадзор: чтобы не заболеть осенью, стоит ограничить общение с людьми с насморком

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Мытье рук, дезинфекция гаджетов и ограничение контактов с людьми, у которых есть насморк и кашель, помогут защититься от осенних респираторных вирусов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, если у человека наблюдаются признаки недомогания, например насморк или кашель, то ему следует оставаться дома и не заражать других.

Кроме того, рекомендуется не допускать контакта посторонних предметов со слизистой рта. Это также поможет избежать заражения, заключила Попова.

Ранее сообщалось, что в России начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Согласно статистике Роспотребнадзора по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, по итогам 38-й недели в России зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что почти на 34% выше показателя предыдущей недели.

