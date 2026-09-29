Роспотребнадзор: чтобы не заболеть осенью, стоит ограничить общение с людьми с насморком

29 сентября, 11:07Общество
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Мытье рук, дезинфекция гаджетов и ограничение контактов с людьми, у которых есть насморк и кашель, помогут защититься от осенних респираторных вирусов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, если у человека наблюдаются признаки недомогания, например насморк или кашель, то ему следует оставаться дома и не заражать других.
Кроме того, рекомендуется не допускать контакта посторонних предметов со слизистой рта. Это также поможет избежать заражения, заключила Попова.
Ранее сообщалось, что в России начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
Согласно статистике Роспотребнадзора по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, по итогам 38-й недели в России зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что почти на 34% выше показателя предыдущей недели.
Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла в России