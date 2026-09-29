В России начался сезонный подъем острых респираторных инфекций

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В России начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он подчеркнул, что это касается в том числе гриппа. Согласно статистике Роспотребнадзора по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, по итогам 38-й недели в России зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что почти на 34% выше показателя предыдущей недели.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что чеснок способен снижать уровень "плохого" холестерина и систолическое давление, однако не способен заменить лекарства.

Кроме того, метаанализы, объединяющие данные многих исследований, показывают, что регулярное употребление чеснока снижает холестерин липопротеинов низкой плотности, который называют "плохим".