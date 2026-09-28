ТАСС: среди погибших при пожаре на заводе в Кубринске есть не работавшая там женщина

Фото: МЧС РФ

При пожаре на предприятии по производству петард в селе Кубринск Ярославской области погибла женщина, которая не работала на заводе. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

По данным источника, погибшая являлась жительницей села. Других подробностей не приводится.

Пожар на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа произошел 28 сентября. По данным СМИ, возгорание началось из-за короткого замыкания проводки – огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего прогремел взрыв.

В результате здания завода были разрушены, а в соседних жилых домах, по словам одного из очевидцев, выбило окна.

По информации оперативных служб, на производстве могли находиться до 15 человек. На данный момент известно о 14 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы: на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных.