Власти окажут помощь семьям погибших на заводе пиротехники под Ярославлем

Фото: телеграм-канал SHOT

Семьям погибших при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске Ярославской области окажут помощь. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Он выразил соболезнования близким погибших. Глава региона также отметил, что помощь окажут и пострадавшим.

На место происшествия направили специалистов. Виновных привлекут к ответственности, пообещал Евраев.

Пожар на заводе по производству петард в Кубринске Переславль-Залесского округа произошел 28 сентября. В МЧС РФ сообщили, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли пять человек, еще один пострадал. Тела погибших были найдены при разборе обрушившихся конструкций.

Судьба еще семи человек, работавших на производстве, остается невыясненной. Сотрудники оперативных служб устанавливают их местонахождение. Возгорание на производстве локализовано, пожарные тушат отдельные очаги пламени.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Инцидент квалифицирован по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц. Организована проверка.