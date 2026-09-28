28 сентября, 17:54Происшествия
Пять человек погибли при пожаре на заводе петард под Ярославлем
Уточняется, что тела погибших были найдены при разборе обрушившихся конструкций. При этом одна выжившая женщина была передана медикам – у нее выявили травму ноги. Отмечается, что пожар на производстве петард локализован – сотрудники МЧС ликвидируют отдельные очаги возгорания.
Ранее в МЧС сообщили, что на территории предприятия на Парковой улице загорелись два здания. Огонь тушат 100 человек и 40 единиц техники.
До этого в Южно-Сахалинске загорелся склад мебельного магазина в Солнечном переулке. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал, но была угроза распространения огня на административное здание. В итоге пожар удалось локализовать на площади в 1,5 тысячи "квадратов".