Пять человек погибли при пожаре на заводе петард под Ярославлем

Видео: МЧС РФ

Пять человек погибли и один пострадал при пожаре на заводе по производству петард в селе Кубринск Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что тела погибших были найдены при разборе обрушившихся конструкций. При этом одна выжившая женщина была передана медикам – у нее выявили травму ноги. Отмечается, что пожар на производстве петард локализован – сотрудники МЧС ликвидируют отдельные очаги возгорания.

Ранее в МЧС сообщили, что на территории предприятия на Парковой улице загорелись два здания. Огонь тушат 100 человек и 40 единиц техники.

До этого в Южно-Сахалинске загорелся склад мебельного магазина в Солнечном переулке. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал, но была угроза распространения огня на административное здание. В итоге пожар удалось локализовать на площади в 1,5 тысячи "квадратов".

