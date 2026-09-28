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28 сентября, 18:41

Общество

Октябрь в Москве окажется теплее климатической нормы на 1,5 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва может встретить октябрь с температурой выше обычных для этого месяца значений. Об этом сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Александр Голубев.

По предварительной оценке Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму примерно на 1–1,5 градуса. Синоптик подчеркнул, что прогноз пока носит предварительный характер.

Ранее жителей Московского региона призвали не спешить с разговорами о заморозках в Москве и области на 3–4 октября. На данный момент в официальном пятидневном прогнозе минусовых температур нет. Как уточнила метеоролог Татьяна Позднякова, 3 октября воздух прогреется до 1–6 градусов, правда, прогноз еще может измениться.

Кроме того, синоптики рассказали, что участившиеся в конце сентября туманы в столице связаны с высоким атмосферным давлением, антициклоном и ясной погодой.

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