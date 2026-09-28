Антициклон стал причиной частых туманов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участившиеся в конце сентября туманы в столице связаны с высоким атмосферным давлением, антициклоном и ясной погодой. Об этом Агентству "Москва" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, при антициклональной погоде ночью воздух охлаждается, особенно в долинах рек, что приводит к образованию туманов.

"Туманы преобладают в регионе именно при антициклональной погоде. Да, она преобладает большую часть месяца, и в сентябре мы наблюдаем дефицит осадков – выпало почти в два раза меньше месячной нормы. Однако туманы отнюдь не ежедневное явление", – заявил собеседник агентства.

Из-за тумана в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 00:00 до 08:00 29 сентября.

Согласно прогнозам, к концу рабочей недели в городе похолодает. Днем температура составит 11–13 градусов, а по ночам прогнозируется 3–5 градусов. Атмосферное давление будет держаться на уровне 760–762 миллиметров ртутного столба практически до выходных.