Тематические "Тройки" с экспонатами Политехнического музея выпустили в Москве

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс совместно с Политехническим музеем выпустил новые тематические карты "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства.

Дизайн двух карт посвящен экспонатам музея. На одной из них изображен легковой автомобиль "Руссо-Балт" К12/20, который был выпущен еще до революции и сохранился до наших дней. Он считается символом зарождения отечественного автомобилестроения и одним из наиболее ценных экспонатов Политехнического музея.

Второй дизайн посвящен роботу-экскурсоводу Сепульке – электромеханическому экспонату, созданному в 1962–1963 годах. В течение 50 лет робот участвовал в экскурсиях по отделу "Основы автоматики и телемеханики".

Новые транспортные карты можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, а также в интернет-магазине метрополитена и на маркетплейсах.

Ранее в Москве появились "Тройки", посвященные Всемирному дню туризма. Их выпустили совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). На картах изображена ее символика, отражающая основную миссию ведомства – защиту конкуренции и создание условий для эффективного развития рынков, в том числе и туристической области.