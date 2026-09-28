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28 сентября, 12:18

Город

Ремонт транспортного тоннеля Внуково-2 завершили в ТиНАО

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Работы по обновлению транспортного тоннеля Внуково-2, расположенного в поселке Внуково ТиНАО, на Центральной улице при выезде на Киевское шоссе, полностью завершены. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на время ремонта движение не ограничивалось полностью. Полосы перекрывали поэтапно, чтобы не мешать водителям.

В ходе работ специалисты сначала смонтировали металлический каркас, после чего заменили облицовочное покрытие стен типа "Фронтон". Как пояснил вице-мэр, благодаря этой системе сооружение выглядит лучше, становится более влагостойким и служит дольше. Ремонт проводился на площади порядка 3,3 тысячи квадратных метров.

Ранее в столице завершили ремонт участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода. Там заменили порядка 107 тысяч "квадратов" дорожного полотна. Это было необходимо из-за образования колейности, которая могла привести к авариям.

"Новости дня": участок Ленинградского шоссе отремонтировали на севере Москвы

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