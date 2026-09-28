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28 сентября, 13:41

Общество

Российским семьям с детьми перечислят выплаты за сентябрь в начале октября

Фото: depositphotos/zaktatyana

В России выплаты семьям с детьми за сентябрь поступят на счета в начале октября. Об этом сообщается в канале Соцфонда в мессенджере MAX.

В частности, 2 октября перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Позднее, 5 октября, поступит выплата из средств материнского капитала, а 8-го числа перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Ранее стало известно, что объем "детского бюджета" в России на 2027–2029 годы составит 10 триллионов рублей, включая выплату единого детского пособия.

В проекте бюджета предусмотрены деньги на ежегодную индексацию маткапитала с 1 февраля, а также на предоставление семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам, имеющим двух и более детей.

Многодетные семьи в России могут подать заявление на ежегодную выплату до 30 сентября

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