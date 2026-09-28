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28 сентября, 14:04

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HR-эксперт Мурадян: в разговоре с начальником нельзя делиться личной жизнью и сплетнями

HR-эксперт назвал запретные темы для разговора с начальником

Фото: depositphotos/Deklofenak

В разговоре с начальником нельзя делиться интимными подробностями, личной жизнью, сплетнями или слухами. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на HR-эксперта Гарри Мурадяна.

По его словам, в беседе также нельзя упоминать какие-то секреты и конфиденциальные документы, доступ к которым доверили в рамках служебной работы. Это особенно важно, если существует прямой запрет от вышестоящего начальства.

Чрезмерное доверие к руководителю в бытовых вопросах часто оборачивается против самого подчиненного при возникновении спорных или карьерных ситуаций.

Кроме того, демонстрация уязвимостей позволяет недобросовестному менеджменту злоупотреблять полученной информацией ради достижения личных целей. Это может привести к давлению или шантажу, подчеркнул HR-эксперт.

Ранее юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала, что сотрудника нельзя уволить за плохое выполнение должностных обязанностей, если до этого его не привлекали к дисциплинарным взысканиям.

По ее словам, для увольнения должны быть соответствующие причины. В ином случае пострадавший может восстановиться в должности через суд.

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