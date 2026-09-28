CaspianPost: цена бензина в Армении достигла исторического максимума

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Литр бензина АИ-92 на заправках Армении подорожал до 600 драмов (около 139 рублей), что стало историческим максимумом. Об этом сообщает издание CaspianPost.

Прежде это топливо стоило 580 драмов за литр. В это же время бензин АИ-95 (Премиум) продается по 620–660 драмов (144–153 рубля), дизельное топливо – по 710–740 драмов (164–171 рубль).

Эксперты объясняют резкий скачок колебаниями спроса и предложения на международном рынке энергоносителей, а также логистическими и геополитическими сложностями в регионе.

Ранее из Азербайджана в Армению начались поставки дизельного топлива и бензина. Это произошло после многолетнего перерыва. В Совбезе РФ указали, что приветствуют возобновление армяно-азербайджанского сотрудничества в энергетической сфере. Указывалось, что это может свидетельствовать о положительном шаге в восстановлении мирной жизни в регионе.

