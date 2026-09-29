Агентство Access Opera подтвердило отмену концертов рэпера Канье Уэста

Фото: AP/Invision/Evan Agostini

Американское агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура рэпера Канье Уэста, подтвердило отмену его выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил промоутер мероприятий.

Аккаунт wildthepromoter, связанный с Access Opera и имеющий официальный знак верификации, указал в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что вопросы по возврату средств за билеты необходимо направлять в Say Agency, которое занимается организацией концертов Уэста в России.

"Это будет последнее заявление по данному вопросу от Access Opera", – заключил промоутер.

Ранее Access Opera уже сообщало в соцсети одному из зрителей, купившему билеты, что выступление Уэста отменено.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы еще в августе, их должны были провести на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако площадка указала, что договор на проведение концертов не заключала и принять артиста не сможет.

По данным СМИ, концерты отменили из-за того, что их не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором Александром Бегловым. Кроме того, против их проведения выступили силовики. В частности, в МИД РФ заявляли, что рэпер не принес извинений за поддержку нацизма перед народами, живущими в России.

