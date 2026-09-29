Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 17:48

Шоу-бизнес

Агентство Access Opera подтвердило отмену концертов рэпера Канье Уэста

Фото: AP/Invision/Evan Agostini

Американское агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура рэпера Канье Уэста, подтвердило отмену его выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил промоутер мероприятий.

Аккаунт wildthepromoter, связанный с Access Opera и имеющий официальный знак верификации, указал в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что вопросы по возврату средств за билеты необходимо направлять в Say Agency, которое занимается организацией концертов Уэста в России.

"Это будет последнее заявление по данному вопросу от Access Opera", – заключил промоутер.

Ранее Access Opera уже сообщало в соцсети одному из зрителей, купившему билеты, что выступление Уэста отменено.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы еще в августе, их должны были провести на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако площадка указала, что договор на проведение концертов не заключала и принять артиста не сможет.

По данным СМИ, концерты отменили из-за того, что их не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором Александром Бегловым. Кроме того, против их проведения выступили силовики. В частности, в МИД РФ заявляли, что рэпер не принес извинений за поддержку нацизма перед народами, живущими в России.

Читайте также


шоу-бизнес

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика