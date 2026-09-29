Экипаж упавшего в Приамурье Ту-95 сделал все, чтобы отвести его от домов

Фото: телеграм-канал "112"

Экипаж самолета Ту-95, потерпевшего крушение в Амурской области, принял все усилия, чтобы отвести самолет от жилых домов. Об этом сообщили в правительстве региона.

"На месте крушения работают спасатели. Ситуация находится под контролем", – говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.

Военный самолет разбился у села Красноярова Мазановского района Амурской области. По данным Минобороны, экипаж выполнял учебно-тренировочный полет, боекомплекта на борту не было. СМИ сообщали, что причиной крушения мог стать взрыв топлива на борту.

Ту-95 упал в безлюдной местности, в результате аварии шесть членов экипажа погибли, а один получил травмы и был доставлен в медучреждение. После ЧП на месте крушения возник сильный пожар, который позже был ликвидирован. Для установления всех обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия ВКС России.

