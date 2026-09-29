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29 сентября, 19:46

Шоу-бизнес

Адвокат бывшей жены Гогунского рассказала о его подозрительных финансовых операциях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В документах актера Виталия Гогунского по делу об алиментах имеются признаки финансовых махинаций. Об этом заявила адвокат бывшей супруги актера Ирины Маирко Анастасия Каширская, передает портал Super.

По словам юриста, компания, оформленная на мать актера, перечисляет ему деньги с назначением платежа "Договор об оказании актерских услуг". Каширская отметила, что эта организация не является киностудией, а сам Гогунский называл мать своим продюсером.

"По логике это он должен платить в компанию деньги, а не наоборот", – подчеркнула адвокат.

Она добавила, что схема выплат выстроена так, чтобы декларировать минимальный доход артиста.

Ранее в суде адвокат актера заявил, что Гогунский продолжает обеспечивать свою дочь и предлагает экс-супруге мировое соглашение. Сторона Маирко на это не отвечает. Судья также отметила, что артист скрыл реальный размер доходов.

В частности, защита Гогунского представила выписку по счету за 2026 год, которая не была оформлена банком. Суд принял решение самостоятельно запросить официальные банковские документы. В документах актер указал ежемесячный доход в 200 тысяч рублей и выплаты на дочь в размере 50 тысяч рублей.

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