Super: Гогунский предоставил самодельную выписку о доходах во время суда по алиментам

Защита актера Виталия Гогунского предоставила самодельную справку о доходах за 2026 год во время судебного заседания по алиментам, сообщили СМИ. При этом бывшая жена Ирина Маирко требует от него 10 миллионов рублей на содержание общей дочери Миланы. Подробности разбирательств между экс-супругами – в материале Москвы 24.

Предоставил не все документы

Заседание по делу об алиментах, которые с актера Виталия Гогунского требует его бывшая жена Ирина Маирко на содержание общей дочери Миланы, состоялось в Пресненском районном суде Москвы 15 июля.

По словам адвоката Маирко Анастасии Каширской, актер не предоставил полный пакет документов о доходах. Кроме того, одна из выписок по банковскому счету за 2026-й не была оформлена банком, сообщил сайт Super.





Анастасия Каширская адвокат Они добровольно представили только часть выписок. Более того, за один год они представили выписку, которая не сформирована приложением банка и не выдана банком, а сформирована самостоятельно. По какой причине они это сделали, мы сказать не можем.

После этого суд принял решение запросить официальные банковские документы самостоятельно. Адвокат также рассказала, как Гогунский указал, что его ежемесячный доход составляет 200 тысяч рублей и он выплачивает на содержание дочери 50 тысяч.

При этом сторона Маирко считает, что реальные доходы актера значительно выше указанных в документах. Одним из аргументов, прозвучавших в суде, стали сведения из открытых источников, согласно которым Гогунский якобы получил более 20 миллионов рублей за съемки в "Универе" в 2011-м.

"Мы уже нашли подтверждение, что его доход значительно превышает ту сумму, о которой он говорит. Но для того, чтобы нам понимать полную картину, суд и направил самостоятельный запрос", – добавила адвокат.

Также представители Ирины настаивают на том, что общий долг Виталия по алиментам составляет более 10 миллионов рублей. При этом Каширская подчеркнула, что эта сумма основана на собственных расчетах истицы и пока не подтверждена решением суда.

В ходе заседания в конце июня Маирко потребовала, чтобы экс-супруг оплачивал личного водителя для Миланы за 150 тысяч рублей в месяц, а также ее хобби, образовательные секции и репетиторов, которые в совокупности стоят около 180 тысяч рублей.

Следующее заседание по делу назначено на 9 сентября.

Ссора из-за алиментов

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись в 2019 году, в браке у пары родилась дочь Милана – сейчас девочка известный блогер и начинающая певица. По данным СМИ, после расставания у пары начался конфликт из-за выплаты алиментов. При этом сообщалось, что актер оставил дочери и супруге недвижимость и бизнес, однако ссора между бывшими негативно отразилась на отношениях отца и дочери.

Судебные разбирательства возобновились в 2026 году. В январе Маирко подала в суд на бывшего мужа, обвинив его в том, что он скрывает часть своего дохода с помощью компании, оформленной на мать.

"Но самое вопиющее, он имеет неосторожность выступать публично с громкими заявлениями, имея влияние на аудиторию. Гогунский не просто уклоняется от выплат, но во всеуслышание раскрывает подробности своих "серых схем", – рассказала юрист Ирины Анна Фролова.

Предположительно, имелось в виду интервью, которое Гогунский дал Ксении Собчак в июне 2025-го.





Виталий Гогунский актер Отдаю 50 тысяч рублей на алименты. Сам живу на 200 тысяч. В моей компании мама – директор и продюсер. И все мои доходы идут на счет этой фирмы, в которой получаю зарплату – те самые 200 тысяч рублей.

При этом актер уточнил, что в состоянии делать более крупные отчисления, но "не хочет". В апреле 2026 года появилась информация, что задолженность актера по алиментам достигла 9 миллионов рублей.