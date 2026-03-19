Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 18:50

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Виталий Гогунский заявил, что тяжело переживает разлуку с дочерью

"Я слежу за тобой": Виталий Гогунский выразил надежду на скорую встречу с дочерью

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский публично обратился к своей дочери Милане и откровенно рассказал, как тяжело переживает разлуку с ней. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мне очень тяжела наша с тобой разлука"

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский трогательно обратился к 16-летней дочери, блогеру и певице Milana Star, с которой не общается несколько лет. Актер поделился в эфире "Шоу Воли", что тяжело переживает разлуку, но не теряет надежду на встречу. Девочка родилась в браке с моделью Ириной Маирко, с которой Гогунский расстался со скандалом.

Милана, я тебя очень люблю! Мне очень тяжела наша с тобой разлука. Но я уверен, что мы скоро с тобой увидимся и будем общаться. Я становлюсь лучше, я слежу за тобой. Ты прекрасна! Не закрывай свое сердце, твой талант феноменален. Я даже думаю, что тебя ждет мировая сцена. Папа здесь, папа все готовит для того, чтобы у тебя всегда было все хорошо.
Виталий Гогунский
актер

Кроме того, Виталий попросил девочку слушаться маму и не обижаться на нее.

В феврале актер попал в неловкую ситуацию, когда решил поздравить Милану с днем рождения. В своем блоге Гогунский опубликовал архивные кадры с дочерью, но вместо 16-летия поздравил ее с 18-летием.

"Милусик, с совершеннолетием тебя! Скоро ты начнешь смотреть на мир самостоятельно и видеть все по-другому. Счастлив, что ты у меня есть. Ты чудо!" – написал актер.

В свою очередь, мама Миланы, Ирина Маирко, исправила неточность, указав Виталию на настоящий возраст девочки.

"Виталий, ей 16..." – написала экс-супруга актера под его постом.

Милана не комментировала пост публично, однако источники сообщили, что посчитала поздравление не забавным, а грустным, сообщил сайт "СтарХит".

"Милану пост отца очень расстроил, она увидела его прямо во время празднования дня рождения в кругу друзей и подруг, девочка хоть и старалась держать лицо при друзьях, но было видно, как поступок отца и очередная попытка задеть ее публично расстроили ребенка", – поделился инсайдер.

Отношения Гогунского и Миланы испортились еще в 2018–2019 годах после развода родителей. По данным СМИ, девочка сама заблокировала отца. По версии Миланы, он не участвовал в развитии ее карьеры, а также годами не платил алименты.

Виталий же отмечал в интервью, что именно он привел девочку на ее первое телевизионное шоу, написал ее первый хит "Малявка" и заложил основу ее музыкального образования. По его мнению, именно бывшая супруга настроила девочку против него.

"Могу больше, но не хочу"

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись в 2019 году. По данным прессы, актер после расставания оставил дочери и супруге недвижимость и бизнес. Также СМИ неоднократно писали, что у экс-возлюбленных есть разногласия по поводу размера алиментов.

В 2026-м тема поднялась вновь: в январе Маирко подала в суд на Гогунского о взыскании задолженности по алиментам. По словам юриста Анны Фроловой, которая представляет интересы Ирины, несколько лет назад пара уже встречалась в зале суда, но тогда они заключили мировое соглашение. Однако Виталий не соблюдал его условия, сообщил "СтарХит".

Виталий обязался перечислять 1/4 доли от всех видов заработка, а также встречаться с дочкой один раз в неделю. Но за все 8 лет времени, похоже, так и не нашлось.
Анна Фролова
адвокат Ирины Маирко

При этом юрист подчеркнула, что мотивом для нового судебного разбирательства стал не столько финансовый интерес, сколько задача раскрыть "серые схемы" уклонения от уплаты алиментов.

"Он имеет неосторожность выступать публично с громкими заявлениями, имея влияние на аудиторию. Гогунский не просто уклоняется от выплат, но во всеуслышание раскрывает подробности своих "серых схем". Тем самым еще и учит злостных неплательщиков, создает негативный пример для миллионов людей", – отметила Фролова.

Предположительно, речь идет об интервью Ксении Собчак, которое Гогунский дал в июне 2025 года, в котором и раскрыл суммы, которые перечисляет на содержание дочери.

Отдаю 50 000 рублей на алименты. Сам живу на 200 000. В моей компании мама – директор и продюсер. И все мои доходы идут на счет этой фирмы, в которой получаю зарплату – те самые 200 000 рублей.
Виталий Гогунский
актер

При этом актер добавил, что действительно может позволить более крупные отчисления.

"Могу больше, но не хочу! Изменил бы отношение, если б Ирина меня поддержала. Но ведь ни одного доброго слова! Это я раньше был папа-тряпка. Веревки из меня вили! Больше таким не буду", – добавил исполнитель роли Кузи.

18 марта состоялось судебное заседание, на которое Гогунский не пришел, сообщает "Газета.ру".

"На данный момент нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника, и мы надеемся, что суд в судебном заявлении удовлетворит их. Основная задача – установить реальные, фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на близкого родственника Виталия – его мать, а сам ответчик на данный момент получает лишь часть средств, которые официально декларирует", – заявила Фролова.

В апреле 2026 года стало известно, что сумма долга по алиментам, которую накопил актер, составила 9 миллионов рублей. В программе "Ты не поверишь!" адвокат рассказала, что Виталий платит алименты нерегулярно и значительно ниже ожидаемых сумм.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика