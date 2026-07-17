Правительство РФ одобрило меры по стабилизации цен на топливо

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com

Правительство РФ одобрило комплекс мер, направленных на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил источник РИА Новости по итогам совещания.

Отмечается, что заседание прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Помимо ситуации с топливом, участники встречи рассмотрели поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Этим летом в России фиксировались перебои с поставками горючего. Владимир Путин ранее охарактеризовал возникшие трудности как временные, объяснив их попытками киевского режима создать нервозную обстановку.

Глава государства также дал поручение в кратчайшие сроки задействовать и расширить возможности предприятий среднего и малого бизнеса по выпуску нефтепродуктов.