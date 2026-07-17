В музее-заповеднике "Коломенское" отметят 46-летие Олимпиады-80

Фото: "Московские сезоны"

В музее-заповеднике "Коломенское" 18 июля пройдет праздник, посвященный 46-летию Олимпийских игр 1980 года. Мероприятие состоится в рамках проекта "Лето в Москве" на площадке "Московских сезонов".

Для гостей подготовили детские соревнования, интеллектуальную викторину, концерт и выставку олимпийской символики. Вход свободный, а участников ждут подарки и сюрпризы. Выставка будет работать до вечера воскресенья, 19 июля.

Московская Олимпиада 1980 года считается одним из самых значимых событий в истории советского спорта и мирового олимпийского движения. Спустя 46 лет посетители смогут вновь окунуться в атмосферу спортивного праздника, познакомить детей с историей Игр и подарить посетителям яркие впечатления.

Юные гости узнают, как создавали восьмиметрового олимпийского Мишку, какую музыку слушали и какую одежду носили в 1980 году, а также увидят предметы с олимпийской символикой, которые когда-то были практически в каждом доме. Взрослые смогут вспомнить атмосферу тех лет.

Праздник откроется 18 июля в 11:00 приветственным словом организаторов и символическим зажжением олимпийского огня. Церемония воссоздаст атмосферу Олимпиады-80, когда на стадионе зажигали факел, а образ знаменитого олимпийского Мишки создавали тысячи зрителей с помощью цветных флажков.

С 11:00 до 13:00 для детей проведут командную эстафету с полосой препятствий, веселую гимнастику с профессиональными тренерами и творческий конкурс "Нарисуй Мишку". Лучшие работы представят на выставке, а победители получат призы.

В это же время для посетителей откроется двухдневная выставка подлинных олимпийских реликвий. На ней покажут медали, дипломы, программки, грамоты, удостоверения участников Игр, коллекционные фигурки олимпийского Мишки, посуду, часы, радио, музыкальные инструменты и другие предметы, выпущенные специально к Олимпиаде-80.

С 13:00 до 15:30 пройдет большая олимпийская викторина. Участникам предстоит ответить на вопросы разного уровня сложности об истории Московской Олимпиады, ее героях и рекордах. Победитель получит сертификат на ярмарку "Сделано в СССР" и эксклюзивный олимпийский подарочный набор.

Музыкальную часть программы с 15:30 до 17:00 продолжит концерт на главной сцене. Артисты исполнят популярные песни 1980-х годов, олимпийские гимны и композиции, ставшие символами эпохи. Гости также смогут принять участие в совместном пении и музыкальных играх.

Посетители смогут свободно перемещаться между тематическими зонами или следовать общему расписанию мероприятий. Праздник пройдет по адресу – музей-заповедник "Коломенское", улица Большая, дом 91 (станция метро "Коломенская", выход № 2).

Продолжить летний досуг можно будет на IX Международном фестивале искусств "Вдохновение". Он запланирован на ВДНХ с 23 по 26 июля. Программа включит уличные шоу, театральные постановки, концерты классической музыки и хореографические номера.