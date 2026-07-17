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17 июля, 09:49

Общество

Каждая пятая россиянка оказалась "бьюти-плюшкиным"

Фото: 123RF.com/nomadsoul1

Каждая пятая жительница России бездумно скупает косметику, которой потом почти не пользуется. Об этом сообщает Baza в мессенджере MAX со ссылкой на данные рынка.

В 2025-м в стране продали около 3,9 миллиарда единиц косметики. В денежном выражении объем рынка косметики и парфюмерии за прошлый год вырос до 1,1 триллиона рублей. По предварительным данным, к концу 2026-го этот показатель может превысить 1,3 триллиона рублей.

При этом доля отечественного производства, по данным Роспотребнадзора, уже составляет более 80% продукции, вводимой в оборот в системе маркировки.

Клинический психолог, кандидат психологических наук Лариса Овчаренко объяснила, что импульсивные покупки косметики помогают женщинам справляться с эмоциональными проблемами.

"Такими импульсивными покупками "косметические плюшкины" пытаются закрыть некоторые эмоциональные потребности: во внимании, любви и счастье. Очень часто это связано с тревогой, низкой самооценкой и потребностью в контроле, который переходит на вещи и скидки", – рассказала Овчаренко.

Специалист добавила, что патологическое накопительство вызывает хроническую неудовлетворенность: выброс дофамина после покупок становится все короче, поэтому для получения прежнего удовольствия человеку приходится покупать чаще и тратить больше.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что уже в этом году в стране будет принят ГОСТ на "зеленую" косметику и бытовую химию. По его словам, в России появятся несколько таких стандартов с повышенными экологическими характеристиками.

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