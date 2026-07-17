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17 июля, 23:15

Политика

Интервью Собчак стало ключевым доказательством в деле Ильи Ремесло

Фото: youtube.com/sobchak

Интервью блогера Ильи Ремесло журналистке Ксении Собчак легло в основу уголовного дела против него. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин в комментарии ТАСС.

По данным журналистов, расследованием этого дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.

Ремесло задержали 17 июля в Санкт-Петербурге. У него прошли обыски. Позже блогера доставили в Москву, где арестовали.

Ему предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, он свою вину не признал.

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