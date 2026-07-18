Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 09:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже 65 БЛПА, летевших к столице

Фото: MAX/"Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного вражеского беспилотника, целью которого являлась Москва. Пост опубликован в канале мэра в МАХ.

Дрон в ходе ликвидации разлетелся на несколько фрагментов, на места падения которых были вызваны экстренные службы. Они уже приступили к работе.

Попытки атаки Московского региона продолжаются с вечера 17 июля. Всего за это время перехватить удалось свыше 370 беспилотников. При этом 65 БПЛА было сбито непосредственно с полуночи 18-го числа.

На фоне угрозы аэропорт Внуково перешел на особый режим работы, предполагающий обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании вылетов и прилетов самолетов.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика