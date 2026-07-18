Собянин сообщил об уничтожении уже 65 БЛПА, летевших к столице

Фото: MAX/"Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного вражеского беспилотника, целью которого являлась Москва. Пост опубликован в канале мэра в МАХ.

Дрон в ходе ликвидации разлетелся на несколько фрагментов, на места падения которых были вызваны экстренные службы. Они уже приступили к работе.

Попытки атаки Московского региона продолжаются с вечера 17 июля. Всего за это время перехватить удалось свыше 370 беспилотников. При этом 65 БПЛА было сбито непосредственно с полуночи 18-го числа.

На фоне угрозы аэропорт Внуково перешел на особый режим работы, предполагающий обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании вылетов и прилетов самолетов.