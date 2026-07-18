18 июля, 17:07Происшествия
В Саратовской области при опрокидывании машины погибли два человека
Фото: MAX/"МВД 64"
Два человека погибли, еще один пострадал в результате опрокидывания автомобиля Chevrolet Niva в Аркадакском районе Саратовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции, передает РИА Новости.
Авария произошла днем 18 июля в районе села Подгорное. По данным ГАИ, водитель 1960 года рождения не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир погибли. Еще одна пассажирка доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в областной Госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее три человека, включая двух детей, погибли, еще шесть человек получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей и грузовика в Самарской области. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, а остальных – легкой степени тяжести.
Авария произошла на 1083-м километре трассе М-5 "Урал". 31-летний водитель грузовика Man с полуприцепом наехал на стоявшую в попутном направлении Skoda Octavia, за рулем которой был мужчина 1980 года рождения. Авто остановилось на дороге из-за ремонтных работ.
От удара Skoda Octavia врезалась в стоявший впереди Hyundai Solaris, за рулем которого был водитель 1973 года рождения. Последняя машина, в свою очередь, по инерции протаранила Skoda Kodiaq, которой управлял водитель 1968 года рождения. Все четыре транспортных средства загорелись.
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