Иран прекратил выполнение обязательств по меморандуму с США

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, его слова приводит агентство Tasnim.

"Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны", – заявил он.

По словам представителя Минздрава исламской республики Хосейна Керманпура, с 27 июня по 18 июля в результате ударов Вооруженных сил (ВС) США по территории республики погибли по меньшей мере 50 жителей Ирана. Ранения получили свыше 500 человек.

"Среди погибших – 5 женщин и 2 ребенка и подростка младше 18 лет. Среди раненых – 32 женщины и 18 детей и подростков", – написал он в соцсети X.

Керманпур уточнил, что на данный момент 460 пострадавших уже выписаны из больниц. Еще 37 человек остаются на стационарном лечении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля. Тогда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя несколько месяцев стороны достигли временного перемирия и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля Вашингтон возобновил военные действия против Тегерана.