20 июля, 17:00Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Жуковский и Домодедово
Фото: Москва 24
Временные ограничения ввели на прием и отправку рейсов в московских аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщает Росавиация.
В ведомстве добавили, что Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами. Такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Им рекомендовали проверять информацию с помощью онлайн-табло.
Ранее 20 июля временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Однако их позже снимали.
Ограничения на полеты в Московском регионе периодически вводят из-за угрозы атаки беспилотников. Сергей Собянин сообщал, что с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля средства ПВО отражали массированную атаку на Москву и Подмосковье. Всего за это время зафиксировали более 400 вражеских дронов. Большинство из них удалось нейтрализовать.