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20 июля, 17:00

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Жуковский и Домодедово

Фото: Москва 24

Временные ограничения ввели на прием и отправку рейсов в московских аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщает Росавиация.

В ведомстве добавили, что Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами. Такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Им рекомендовали проверять информацию с помощью онлайн-табло.

Ранее 20 июля временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Однако их позже снимали.

Ограничения на полеты в Московском регионе периодически вводят из-за угрозы атаки беспилотников. Сергей Собянин сообщал, что с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля средства ПВО отражали массированную атаку на Москву и Подмосковье. Всего за это время зафиксировали более 400 вражеских дронов. Большинство из них удалось нейтрализовать.

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